Lazio, Oddi: "La società è in grande difficoltà. Serve un tecnico che..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Baroni ormai sempre più lontano dalla Lazio, è iniziato un susseguirsi di nomi accostati alla panchina biancoceleste. Nel suo intervento a Radiosei, l'ex difensore Giancarlo Oddi ha parlato proprio del futuro allenatore, dicendo la sua su un possibile ritorno di Sarri e ripercorrendo anche il finale di stagione complicato vissuto dalla squadra di Baroni.

“Possibilità che torni Sarri? I ritorni sono sempre da valutare bene. Quello che è certo è che in questo momento siamo in difficoltà. Gattuso? Come allenatore non lo conosco. La Croazia non è l’Italia".

"Penso che la società biancoceleste sia in difficoltà, dobbiamo sperare che l’allenatore che sceglieranno ci darà delle garanzie. Mi spiace per Baroni, nella prima parte di stagione mi aveva illuso, mi aveva impressionato in positivo. Non mi interessa il nome del nuovo tecnico, mi interessa che arrivi un allenatore bravo. Lavorare a Roma non è facile, lo sappiamo".

"Lazio-Lecce? In quella gara si sono visti tanti problemi che si sono uniti. Io penso che il mercato che abbiamo fatto in inverno non è servito a niente, quei 2-3 calciatori presi non li abbiamo visti giocare. Questa è una cosa importante. Come si può prendere dei rinforzi e non vederli mai in campo?"

"La partita col Parma ha rovinato tutto. Dopo quello che è successo mi verrebbe da dire che è stato un caso fare il girone di andata che si è fatto. Chiaro che qualche campanello c’è stato, vedi la partita con l’Inter a Roma o quella a Bologna".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.