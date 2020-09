Lazio, Oddi: "Non bisogna sbagliare la prima. Mercato? Spero arrivi Fares"

Il calendario è stato diramato, la Lazio si prepara a ripartire. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Oddi: "La Lazio le deve affrontare tutte, partire bene è importante. Con chi giochi giochi, devi riuscire a non sbagliare. Prima si preferiva giocare subito con le squadre più forti. Mercato? Una squadra che va in Champions dovrebbe avere sulla carta almeno due rose titolari. In difesa la Lazio ha bisogno di un titolare, stessa cosa in centrocampo e difesa. Questa è una squadra forte, servono giocatori di spessore. Fares? Buon giocatore, mi aspetto che arrivi il prima possibile".

