Lazio, Oddi predica attenzione: "Non sarà facile. E il derby tra tre giorni..."

© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei in vista di Bodo/Glimt - Lazio, gara d'andata dei quarti di finale di Europa League. Tra problematiche di campo e di meteo, Oddi si aspetta una prestazione sulla scia di quella di Bergamo. Ecco di seguito le sue parole:

“Stasera la Lazio sprecherà molte energie, non sarà facile giocare nelle condizioni di Bodo, non ci voleva a tre giorni dal derby. Chiaro che la gara di questa sera è più importante, ma sarebbe stato meglio non ci fosse stata quella gara dopo. La Lazio sembra si sia ripresa, mi auguro che questa sera ci siano conferme sulla prestazione. Non penso troppo al campo sintetico o al freddo, chi è capace di giocare a pallone lo dimostrata a prescindere. Non verrà affrontata l’ultima squadra d’Europa, serve un atteggiamento simile a quella di Bergamo".