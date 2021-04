Lazio, Oddo: "La Champions è raggiungibile. Immobile? Tornerà al gol"

"Con 9 partite da giocare la Lazio può farcela, i giochi per la Champions sono aperti ". Ne è convinto Massimo Oddo, che in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, dice la sua sulla corsa Champions. La vittoria a Verona ha per l'ex terzino destro pesato eccome, con i biancocelesti che hanno tirato fuori una prova di forza e di orgoglio vincendo nel finale. Per combattere fino alla fine per i primi posti la Lazio dovrà ritrovare i gol di Immobile: "Li riavrà. E durante il suo digiuno ha trovato come le grandi squadre altri finalizzatori. Peseranno tanto i prossimi scontri diretti con Napoli e Milan ".

