Lazio, Milinkovic è l'uomo Champions: Inzaghi si affida ai suoi numeri per il rush finale

La Lazio è sempre più Milinkovic dipendente. In questa stagione il serbo è diventato più che mai il faro del centrocampo biancoceleste, in grado di dare il suo apporto in tutte le zone del campo. Oltre ai tanti kilometri macinati e ai recuperi in fase difensiva, quest'anno il 'Sergente' sta tornando decisivo anche in zona gol. Ha già segnato 7 gol e fornito 8 assist ai compagni, eguagliando il suo record della stagione 2017/18 di 15 reti in cui ha messo lo zampino. In questo dato è quarto in Europa dietro Bruno Fernandes, Marcos Llorente e Henrikh Mkhitaryan che giocano però tutti da trequartisti.

DECISIVO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, le sue marcature non sono mai banali. Milinkovic è infatti il giocatore che grazie ai suoi gol porta più punti alla Lazio dopo Ciro Immobile, ben 11 contro i 14 dell'attaccante partenopeo. Inoltre in Serie A è il centrocampista che in questo senso registra il dato migliore, addirittura al pari di Muriel e poco al di sotto di gente come Insigne (12), Cristiano Ronaldo (13), Ibrahimovic (15) e Lukaku (16). Normale che stia attirando, come sempre, l'interesse delle big europee, ma in questi anni ha dimostrato grande attaccamento alla maglia biancoceleste di cui spesso indossa anche la fascia da capitano. È lui l'asso in più in questo momento per la corsa Champions.

