Lazio, Orsi: "Ora c'è entusiasmo. Luis Alberto va via? Non sono sicuro..."

Lunga intervista dell'ex portiere della Lazio Fernando Orsi ai microfoni di tag24.it. In particolare si è soffermato sui temi più caldi in casa biancoceleste, dal caso Luis Alberto alla situazione centravanti fino ad arrivare alla possibile qualificazione in Europa e alla semifinale contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Qualificazione in Europa? Le carte in tavola cambiano. Con l’arrivo di Tudor la squadra si è data una nuova struttura caratteriale e psicologica, quella che mancava con Sarri. Non perché la responsabilità fosse di quest’ultimo, ma forse perché la squadra aveva mollato nell’assimilazione dei dettami tattici. Ora c’è entusiasmo, mi sembra che le cose vadano meglio, ma non è che il campionato possa dirsi positivo se alla fine vai a conquistare l’Europa League. Sta di fatto che contro il Genoa abbiamo visto una squadra concentrata".

"La Lazio gioca in maniera diversa, dentro ci mette anche un pò di possesso palla che aveva prima con Sarri. E’ chiaro che mancano alcune cose: la pressione è giusta, ma mancano le azioni da gol, il problema è importante. Tudor dovrà lavorare su questa situazione, l’obiettivo più bello sarebbe quello di vedere ribaltare il 2-0 dell’andata contro la Juventus in coppa Italia, ma vedendo ciò che succedeva con Sarri prima e con Tudor adesso, di azioni pericolose se ne creano poche.

"Tra Immobile e Castellanos c’è una bella differenza. L’argentino si impegna tanto, ma vedo poco la porta e calcia anche meno. In queste ultime partite se hai un Immobile al 100% si potrebbe provare con lui per vedere cosa possa uscire fuori. Lui spesso si crea le azioni, ma la produzione offensiva nel suo insieme sta mancando; gli esterni devono essere più propositivi, i centrocampisti devono andare più dentro".

"Le parole dei giocatori sono in contrapposizione con quella che è la loro professionalità. Fino al 30 giugno loro onoreranno la maglia; anzi, non sono nemmeno così sicuro che Luis Alberto vada via, visto il carattere istintivo capace che cambi idea. Anche perché con altri tre anni di contratto è difficile andare via a zero. Speranza contro la Juventus? Servirebbe il secondo tempo della Lazio a Genova e il primo tempo della Juventus contro il Cagliari. Non penso però che la Juventus arrivi a sbagliare due partite consecutive, anche perché la Coppa Italia è l’unico obiettivo rimasto".