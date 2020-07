Lazio, Orsini: “Sarà necessario allungare la rosa in vista della Champions”

Stefano Orsini, responsabile dello sport Rai per il Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare di quanto accaduto alla squadra di Inzaghi in questa seconda parte di campionato: "La Lazio purtroppo ha pagato infortuni e una rosa poco numerosa, a causa del calendario compresso. Nessuno ovviamente avrebbe potuto prevedere una pandemia, che ha cambiato tutti i piani, calcistici e non. Giocare ogni tre giorni in piena estate non è facile per nessuno, gli infortuni sono inevitabili. Questo però deve anche far capire la necessità di svecchiare ed allungare la rosa. Sarà fondamentale infatti da farsi trovare pronti quando partirà la Champions League e si giocheranno gare intense e decisive tra campionato e coppe ogni tre giorni".

