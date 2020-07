Lazio, otto indisponibili contro la Juventus: è record stagionale

Nella gara di questa sera contro la Juventus, saranno ben 8 i giocatori indisponibili per Inzaghi tra squalificati infortunati. Record stagionale per la Lazio che non aveva mai fatto a meno di così tanti calciatori in una singola partita quest’anno. A Bergamo e con la Fiorentina 5 giocatori out, con il Toro 6 e 5 contro il Milan e Sassuolo. In Lecce-Lazio 3 indisponibili mentre 6 nella trasferta di Udine. Gli ultimi due nomi che si sono aggiunti alla lunga lista del mister sono Jony, out per un affaticamento muscolare, e Luis Alberto per un guaio al ginocchio. Assenti anche Radu, Leiva, Lulic, Correa, Marusic e Raul Moro. Se la trasferta dell’Allianz Stadium era tosta e insidiosa, ora lo è ancora di più.

