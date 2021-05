Lazio, Paglia: "Inzaghi? Perderlo sarebbe una tragedia. E sul derby..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Guido Paglia ha parlato del derby, in programma questa sera all'Olimpico: "Lo vivo da solo, col cane vicino. Lancio delle urla ai gol della Lazio, che lo terrorizzano. Per me il bicchiere è sempre mezzo pieno, sono sempre un ottimista. Riconosco che il derby è una partita a sé. Ci sono episodi che possono determinare anche un qualcosa di diverso rispetto al pronostici e ai valori in campo".

IL FUTURO DI INZAGHI - "Credo che la firma arriverà, Simone è un laziale come noi. Penso che alla fine lui firmi, se non dovesse firmare sarebbe una tragedia. Ricominciare un ciclo dopo quello che lui ha fatto con questa squadra, sarebbe veramente una tragedia. Un altro allenatore avrebbe davvero tante difficoltà a modificare questo gruppo, che deve essere svecchiato. Questa stagione non è un fallimento, ci sono sei squadre per quattro posti. Arrivare tra le prime quattro è complicato. Ma alcune partite le abbiamo buttate via, e questo è sicuramente un rammarico. Mourinho? In calo, tre esoneri consecutivi, non è quello di una volta. E sicuramente non gli verrà costruita la squadra che vuole lui".

Roma - Lazio, le probabili formazioni: tornano Leiva e Milinkovic, Marusic dietro

Roma - Lazio, senatori e debuttanti: ecco i volti nuovi della stracittadina

TORNA ALLA HOMEPAGE