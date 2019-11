Lazio, Palombi inaugura il suo ristorante a Tivoli: "Un sogno che si realizza"

L'amore per la sua città natale, ma anche quello per la cucina trasmessogli dai genitori. Simone Palombi, attaccante di proprietà della Lazio in prestito alla Cremonese in questa stagione, non ha dimenticato le sue origini. Nella splendida cornice di Tivoli, proprio nel cuore della città, il centravanti grigiorosso ha deciso di inaugurare il suo nuovo ristorante. Una grande emozione, condivisa insieme alla sorella Claudia, attaccante della Lazio femminile. "Finalmente è arrivato il giorno", le parole di Palombi sui propri profili social. "È con grande entusiasmo e voglia di successo che annuncio l'apertura del mio nuovo ristorante. L'amore e la passione per la cucina hanno spinto me e la mia famiglia a creare questo progetto, nel cuore della nostra amata Tivoli", ha concluso. Dal rettangolo verde ai fornelli, una nuova sfida con cui confrontarsi per il classe 1996 e sua sorella.

