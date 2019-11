Calciomercato Lazio, occhi su Ankersen del Genoa: piace anche in Francia

In questa prima parte di stagione ha convinto tutti al Genoa. Gli sono bastate 7 presenze da titolare a Peter Ankersen per entrare nelle grazie dei tifosi rossoblù. E' un difensore danese, nel giro della Nazionale, classe '90: la Lazio, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, starebbe monitorando il suo profilo per il futuro: potrebbe diventare un obiettivo di mercato. Il calciatore è seguito anche da alcuni club francesi, tra cui il Tolosa.

