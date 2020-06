Lazio, Palombi raggiunge quota 100 presenze in Serie B

Primo importante traguardo in carriera per Simone Palombi. L'attaccante della Lazio in prestito alla Cremonese, nell'utlimo match giocato contro il Cosenza, ha raggiunto 100 presenze in Serie B, messe a referto con le maglie di Ternana, Salernitana, Lecce e appunto Cremonese. Sono 23 invece i centri del bomber tiburtino nel campionato cadetto. A queste si aggiungono anche le altre 4 messe a segno in 7 partite di Coppa Italia giocate.

