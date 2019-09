Lazio - Parma, il gialloblu Dejan Kulusevski: "Non abbiamo paura"

Lazio - Parma è alle porte. Tra poco più di un'ora i biancocelesti scenderanno in campo contro la squadra di D'Aversa e Dejan Kulusevski, centrocampista in prestito dall'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel senza paura nel pre-partita: "Oggi mi aspetto una bellissima giornata, ho sempre sognato di giocare in stadi come l'Olimpico. Ho una grande chance per imparare, nonostante sia molto giovane. Il Parma questa sera darà tutto e giocherà proprio come fatto con il Cagliari, non abbiamo paura".