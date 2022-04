Lazio, Parolo su Immobile e l'Italia: "Lui non si adatta? Che lo faccia la Nazionale"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Chiamato a parlare di Ciro Immobile e del suo futuro in Nazionale, Marco Parolo, opinionista Dazn, ha espresso con chiarezza il suo punto di vista in merito. Di seguito le sue parole sull'ex compagno di squadra, arrivate a qualche minuto dal triplice fischio di Lazio - Torino: “Rimane in Nazionale? Non lo so, lo vedo più per il no. La mia sensazione è che sia più per l’addio. Se lui gioca e i numeri sono questi, è il titolare fisso. Dà fastidio a lui che alcuni fanno due partite fatte bene e vengono esaltati dieci volte di più rispetto a lui. Un giocatore emotivo, ha bisogno di avere l’amore intorno a sé, ha bisogno di poter dare tutto. Diciamo che lui non si adatta il gioco, allora perché non ci adattiamo noi a lui? Secondo me neanche noi non ci siamo adattati a lui o l’abbiamo fatto sentire il leader che è all’interno della Lazio”.

TORNA ALLA HOMEPAGE