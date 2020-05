Lazio, parte stasera la Macron eSports Cup contro Bologna, Verona, Spal e Udinese: dove vederla

Al via questa sera la prima Macron eSports Cup - Italy Edition, la divisione esports della Lazio affronterà i rappresentanti di Bologna, Hellas Verona, Spal e Udinese in un torneo suddiviso in due categorie: FIFA 20 in modalità FUT, in cui a guidare la Lazio ci sarà il gamer Fabio_ulous, e eFootball PES2020, dove a difendere il biancoceleste ci saranno Raissforever_10 e Danielitoperu10. Per seguire i match virtuali sarà necessario collegarsi all'account Twitch ufficiale di Lazio eSports, dove le partite saranno trasmesse in streaming. Di seguito i calendari delle competizioni.

Macron eSports Cup - Italy Edition | FIFA 20

12 MAGGIO

20:00 Udinese eSports Vs Bologna Fc 1909 eSports

20:20 Lazio eSports Vs Hellas Verona Fc ESports

20:40 S.P.A.L WeArena Vs Udinese ESports

21:00 Bologna FC 1909 eSports Vs Lazio ESports​​​​​​​

21:20 S.P.A.L WeArena Vs Hellas Verona Fc ESports​​​​​​​

21:40 Udinese ESports Vs Lazio ESports

13 MAGGIO

18:00 Lazio eSports Vs S.P.A.L WeArena​​​​​​​

18:20 Bologna Fc 1909 eSports Vs Hellas Verona Fc eSports​​​​​​​

18:40 Hellas Verona Fc eSports Vs Udinese eSports​​​​​​​

19:00 Bologna Fc 1909 eSports Vs S.P.A.L WeArena​​​​​​​

dalle ore 19:30 al via la fase finale

Macron eSports Cup - Italy Edition | eFootball PES2020

14 MAGGIO

20:00 Udinese eSports Vs Bologna Fc 1909 eSports​​​​​​​​​​​​​​

20:20 Lazio eSports Vs Hellas Verona Fc eSports​​​​​​​

20:40 S.P.A.L WeArena Vs Udinese eSports​​​​​​​

21:00 Bologna Fc 1909 eSports Vs Lazio eSports​​​​​​​

21:20 S.P.A.L WeArena Vs Hellas Verona Fc eSports​​​​​​​

21:40 Udinese eSports Vs Lazio eSports

15 MAGGIO

18:00 Lazio eSports Vs S.P.A.L WeArena​​​​​​​

18:20 Bologna Fc 1909 eSports Vs Hellas Verona Fc eSports​​​​​​​

18:40 Hellas Verona Fc eSports Vs Udinese eSports​​​​​​​

19:00 Bologna Fc 1909 eSports Vs S.P.A.L WeArena​​​​​​​

dalle ore 19:30 al via la fase finale

