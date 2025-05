Lazio | Pasquale Bruno: "Lecce, puoi farcela! I biancocelesti all'Olimpico..."

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina Lazio-Lecce e, come di consueto, a prendere parola nei giorni precedenti alla partita sono tifosi ed ex delle due squadre. Al Quotidiano di Puglia ha parlato Pasquale Bruno, ex difensore di origine leccese: "La strada romana della Lazio è maledettamente piena di insidie. Una partita spietata contro l'ex Baroni che insegue un posto in Europa. Domenica non ci sarà posto per i sentimenti, che vanno comunque messi da parte".

Bruno, però, predica fiducia: "Stiamo meglio rispetto a settimana scorsa, attenzione a darsi per vinti. La Lazio ha perso già due volte in casa e il Lecce in trasferta ha fatto cose importanti. Avremo di fronte la Lazio e la nostra voglia matta di salvarci. Immagino un Lecce che scende in campo con il suo coraggio, in uno stadio strapieno, dove si va ben oltre l'aspetto tecnico".

