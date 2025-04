Lazio, Pastorello svela: "Acerbi all'Inter? Trattativa difficile, ma poi..."

TUTTOmercatoWEB.com

La stagione di Francesco Acerbi con l'Inter non sembrava promettere bene quando i numerosi infortuni ne hanno compromesso l'inizio. L'ex Lazio era stato sostituito perfettamente da Stefan De Vrij, suo predecessore in biancoceleste, con qualcuno che aveva addirittura ipotizzato un addio del centrale italiano al termine della stagione perché non più in grado di giocare a certi ritmi. Una constatazione smentita, però, dagli ultimi eventi. Il rientro di Acerbi, infatti, è stato un bene per Simone Inzaghi che lo ha rimesso al suo posto, titolare al centro della difesa, tornando a godere delle sue ottime prestazioni. Per celebrarlo, e raccontare anche la trattativa che dalla Lazio lo aveva portato all'Inter, ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto ilsuo procuratore Federico Pastorello.

"È sempre stato un uomo che ha fatto vedere grandi cose in campo, ma è molto discreto e silenzioso fuori. È una persona che ama stare in famiglia e con gli amici, ma in campo si nota molto. I suoi anni all’Inter sono da incorniciare, il suo arrivo in nerazzurro era stato un po’ forzato da Inzaghi, diciamolo pure, ma il mister ne conosceva bene le qualità, cercava un giocatore in quel ruolo preciso e non c’erano molte alternative. Trattare con la Lazio è sempre complicato e l’età di Francesco non aiutava l’accordo con la Lazio, ma la ferma volontà di Simone Inzaghi ha prevalso. Sono quei colpi che si ricorderanno a lungo e nel tempo, ha avuto un rendimento straordinario all’Inter da quando è arrivato".