Lazio, per Pavlovic ancora visite mediche: si attendono novità

Continuano le visite mediche per Pavlovic. Il 18enne difensore serbo ieri è stato sottoposto a nuovi controlli, nelle prossime ore ne effettuerà altri. Come riporta la rassegna di Radiosei, si tratta di indagini cardiologiche. I medici vogliono vederci chiaro, la Lazio è speranzosa. Qualora dovesse arrivare l’idoneità, l’acquisto dal Partizan di Belgrado sarà ufficializzato per circa 5,5 milioni di euro. Il difensore rimarrebbe un altro anno in prestito al suo club, pronto poi a sbarcare definitivamente a Roma nella prossima estate. L’affare è gestito da Kezman, l’agente di Milinkovic.

