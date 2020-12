Lazio, "pericolo giallo" a Genova: ecco chi rischia di non esserci contro la Fiorentina

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le festività natalizie, in casa Lazio bisognerà far attenzione al "pericolo giallo". Tre calciatori biancocelesti sono attualmente diffidati e, rimediando l'ammonizione nella prima sfida del 2021 al 'Ferraris' di Genova, salterebbero la gara seguente in casa contro la Fiorentina. Si tratta di Felipe Caicedo, Mohamed Fares e Lucas Leiva. Gli ultimi due non sono rientrati neanche nei convocati di Inzaghi per la partita contro il Milan, mentre l'ecuadoriano è rimasto in panchina per tutti i 90'. Anche nella formazione di Prandelli bisognerà far attenzione a non rimediare cartellini gialli, in particolare Castrovilli che, con l'ammonizione contro il Bologna, dovrebbe scontare la squalifica.

Kluivert: "Sono rimasto deluso dalla Roma. Mio padre mi ha consigliato di andare via"

L'arbitro Frappart: "Fiera di essere un modello. Ignoro i giudizi su di me"

TORNA ALLA HOMEPAGE