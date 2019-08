Lazio, Petrescu (all. Cluj): "Sorteggio? Uno shock, abbiamo poche speranze"

Sorteggio sfortunato per il Cluj del tecnico Dan Petrescu, capitato nel girone E con Lazio, Celtic e Rennes. In conferenza stampa l'ex giocatore di Foggia, Genoa e Chelsea si è lasciato andare mostrando tutto il suo disappunto: "Ero in macchina al momento del sorteggio e mi hanno rivelato al telefono le prime 3 squadre di ciascun gruppo. L'unico gruppo che avrei voluto evitare è quello in cui ci troviamo. Non ho fortuna nella mia vita! Sono state estratte cinque palline e la nostra è capitata nel momento peggiore. Le persone che sono andate alla cerimonia non li manderò più, se sarò ancora tecnico del Cluj. Non è colpa loro, ma credo nel destino e nella superstizione".

ANCORA SUL SORTEGGIO - "È il più difficile possibile. Ho visto la composizione degli altri gruppi e non ne esiste uno peggiore del nostro. Avevo aspettative, ma prima del sorteggio. Ora le speranze sono molto più basse, devo essere realistico. È stato uno shock troppo grande".

