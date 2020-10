Lazio, Piscedda: “Lazzari micidiale se ha spazio. E nella difesa a 4...”

Buona prestazione di Lazzari in nazionale, sicuramente un'arma in più per mister Inzaghi. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Lazzari è uno che spinge, sa i tempi di inserimento e ha qualità. Sulla fascia instaura un duello individuale con l’altro. Se ha spazio è un buonissimo giocatore, è veloce ed ha una buona tecnica. Se anche Inzaghi può pensare a una difesa a 4? Se prende spunto da Mancini può farlo, Lazzari sarebbe terzino. L'alternativa Patric - Bastos? In difesa per me è meglio Bastos, Patric non ha la forza nel contrasto e il senso dell’anticipo. Però Bastos è istintivo e dentro l’area fa danni, Inzaghi preferisce Patric perché fa il compitino, é più riflessivo e non rischia di rovinarti la gara".

