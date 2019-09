Lazio, Pochesci: "Se Immobile non gioca allora Inzaghi ha mentito"

Sandro Pochesci, tecnico conosciuto al grande pubblico per le proprie forti opinioni riguardo al mondo del calcio, ha commentato a TMW Radio la possibile scelta di formazione di Inzaghi per questa sera. Il mister della Lazio, infatti, avrebbe deciso di lasciare fuori Immobile a vantaggio di Caicedo. Alla base potrebbe esserci un provvedimento disciplinare dopo la sfuriata dell'attaccante biancoceleste contro il Parma. Ecco cosa ne pensa l'ex Ternana: "Sono le bugie degli allenatori. Quando dici che è tutto risolto e poi non lo fai giocare, allora non è risolto. Devi far pagare al calciatore ciò che ha fatto. Il primo ad essere arrabbiato dell'errore è lo stesso giocatore. Immobile l'ha fatta grossa? Allora non dici a fine partita che è tutto passato e poi lo metti fuori. Se non lo fai giocare, hai qualche rancore. O è una scelta tecnica".

