Lazio, polemica social contro il rapper 'El Matador': cosa è successo

Gli artisti uniscono e dividono. È così da sempre, soprattutto per quanto riguarda il mondo della musica. Lo sa bene Dylan , in arte ‘El Matador’, rapper ormai viralissimo sui social e non solo. Di recente, infatti, ha partecipato al nuovo talent show rap di Netflix ‘Nuova Scena’, dove è arrivato al terzo posto dietro Jelecrois e Kid Lost. Alcuni suoi gesti però, insieme ad alcuni punti dei suoi testi, sono passati tutt’altro che inosservati.

Oltre a essere un grande appassionato di musica è anche un tifoso sfegatato della Roma. Spesso, se non sempre, inserisce riferimenti calcistici di parte giallorossa, e contro quella biancoceleste, all’interno della sue canzoni. Per non lasciare nulla al caso, l’ha fatto anche durante l’ultimo atto del talent show, visto che il testo della sua ultima canzone ‘El Matador’ recita: “NON HO PIÙ PROBLEMI QUANDO SONO EL MATADOR EEEE OOOO SALVERÒ ME STESSO DALLA M***A E C’HO UNA GLOCK (pistola, ndr.) PER SPARARE AGLI INFAMI, ALLE GUARDIE, AI LAZIALI […]”. In più, prima di lasciare il palco di ‘Nuova Scena’ dopo essere stato eliminato, ha detto al pubblico del Fabrique di Milano: “Fate tutti un forza Roma”. Insomma, una fede incrollabile la sua, che però ha superato il limite con la provocazione in finale.

Sui social tantissimi tifosi della Lazio non hanno per nulla gradito ciò che ha detto e l’hanno fortemente criticato (CLICCA QUI PER IL VIDEO). In molti, tra l’altro, si sono anche presi gioco di lui: il suo nome d’arte, ‘El Matador’, è uguale al soprannome dello storico attaccante del secondo Scudetto biancoceleste Marcelo Salas. Qualche giorno dopo l’uscita della puntata su Netflix, comunque, il cantante ha provato a calmare gli animi sul suo profilo Instagram. Tramite una storia (foto a fine articolo), infatti, ha scritto: “Ovviamente mando un saluto e porgo le mie scuse ai tifosi della Lazio. Il ritornello della canzone non era una questione di tifoseria ma goliardica per ride, siamo tutti tifosi di calcio e lo amiamo, così come ci sono gli sfottò. Quindi non vi avvelenate, nel rap si scherza anche”, chiudendo il messaggio con due cuori. Si è salvato in corner, dunque, ma come molti sanno, i laziali non dimenticano.