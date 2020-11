Lazio, Poli: "Immobile già nella storia. Maradona? Nessuno alla sua altezza"

La Lazio si prepara alla sfida contro l'Udinese che precederà quella di Champions contro il Borussia Dortmund. Per parlare di questo e molto altro ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste Fabio Poli: "Speriamo che non faccia come con la Sampdoria perché la prese con superficialità pensando già al Borussia. È una partita impegnativa con l’Udinese, tutte affrontano le squadre più forti senza niente da perdere. La Lazio viene comunque da un momento importante e mi auguro che abbia imparato che può fare grandi partite giocando con qualità. La cosa più importante però è la concentrazione".



IMMOBILE - “Lui è un vero centravanti, un cannibale, ha il senso del gol. Ha trovato la squadra adatta a lui, con compagni che lo fanno rendere al massimo. Spero che questo suo momento duri il più possibile. È uno di quelli che ti fa capire cosa significa essere un centravanti. Sta scrivendo la storia, verrà ricordato. Ora non deve pensare ai record ma a vincere il più possibile con la Lazio”.

MILINKOVIC - “Ha qualità, mi auguro che stia bene e che sia quello che abbiamo sempre visto e ammirato. È un grande giocatore, una tecnica invidiabile. È difficile trovare un giocatore così potente. Può distruggere qualsiasi difesa”.

LUIS ALBERTO-DE PAUL - “Lui ha nel Dna è il voler far fare bella figura agli altri, far segnare i compagni. Mi piacerebbe se tirasse di più in porta. De Paul è simile ma non uguale. Gioca anche in una squadra con meno qualità, questo bisogna dirlo”.

MARADONA - “Era una meraviglia vederlo giocare, anche se quando lo incontravi la sconfitta era quasi certa. Io ne ho affrontati tanti di calciatori forti, ma lui rimarrà unico calcisticamente. È un genio, non esiste altro calciatore alla sua altezza. Non potevi mai sapere cosa poteva fare in campo con il pallone.

