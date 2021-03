Lazio, primo contratto da professionista per Romano Floriani Mussolini - FOTO

Più che il cognome ha fatto parlare il campo e ora Romano Floriani Mussolini ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il terzino destro classe 2003 ha iniziato la sua giovane carriera nel settore giovanile della Lazio e in questa stagione ha fatto anche le sue prime apparizioni in Primavera. Adesso si apre un nuovo capitolo della sua vita: "Ripensando da dove ho iniziato sono felicissimo per aver firmato il mio primo contratto da professionista con la SS Lazio, e passare altri tre anni con questa maglia”. questo il messaggio del calciatore pubblicato sui social.

