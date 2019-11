Lazio, prosegue il lavoro del Sassuolo: differenziato per quattro

La Lazio ha disputato ieri mattina un'amichevole contro la Primavera. Allenamento pomeridiano invece per il Sassuolo, che tornerà in campo nella mattinata di oggi. La seduta del sabato pomeriggio si è tutta basata su esercitazioni tecnico tattiche e possessi palla. Lavoro differenziato per Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Gianluca Pegolo.

LAZIO, IL REPORT DEL SABATO A FORMELLO

