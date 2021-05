Lazio, proseguono le strisce di vittorie interne e gol: meglio solo Inter e Bayern

Con la vittoria di questa sera contro il Parma, salgono a dodici le vittorie consecutive collezionate dalla Lazio all'Olimpico. Raggiungono invece quota 21, riporta Lazio Page, le partite con gol segnati in casa dalla squadra di Inzaghi. Si tratta delle seconde migliori strisce d'Europa dopo quelle dell'Inter e del Bayern. Mentre il gruppo guidato da Antonio Conte può vantare quindici successi a San Siro, i tedeschi sono addirittura a ventidue.

