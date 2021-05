La Lazio incorona Immobile: "The King, sono 150 gol"

La Lazio incorona il suo bomber, attuale Scarpa d'Oro in carica Ciro Immobile. Il gol siglato allo scadere al Parma non vale soltanto la vittoria e i tre punti per la formazione capitolina, ma aggiorna anche le statistiche e i numeri dell'attaccante partenopeo, che raggiunge quota 150 gol in maglia biancoceleste. "The King", il commento della società sui social.