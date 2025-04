Lazio | Provstgaard esulta sui social, tifosi entusiasti: "Grande partita!" - FOTO

Vittoria e esordio, Oliver Provstgaard non avrebbe potuto sperare in una prima ufficiale con l'aquila sul petto migliore di quella andata in scena al Gewiss Stadium. Anche per il classe 2003 è arrivato l'esordio in un match complicatissimo che il difensore ha giocato in modo egregio dopo aver sostituito Gigot uscito per infortunio.

Il danese ha espresso la sua felicità anche con un post social: "Grande partita. Questa squadra è incredibile. Andiaaaaaamoooo", questo il suo post che ha ricevuto tanti commenti da parte dei tifosi sui social: "Grande partita Oliver", "Bravo ragazzo" e ancora: "Esordio niente male!", questi solo alcuni dei messaggi dei supporter biancocelesti entuasiasti della pestazione di Provstgaard.