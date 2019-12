Lazio, qualità Lulic: nell'ultimo decennio è lui l'uomo assist

Pensi Lazio, dici Lulic. Eroe del 26 maggio, mattatore della Juventus in Supercoppa italiana. Il suo zampino c'è sempre, il suo apporto non manca mai. Dieci polmoni e tanta grinta, il bosniaco non si risparmia di certo. Ma dai suoi piedi non scaturisce solo quantità. Come riporta Lazio Page, nell'ultimo decennio è stato proprio lui a realizzare più assist in maglia biancoceleste. Ben 39 volte Lulic ha messo i suoi compagni nella condizione di segnare. Secondo il mago Luis Alberto, a quota 32. Chiude il podio Felipe Anderson con 28 assist. Guardando le occasioni da gol create, inoltre, la storia non cambia. L'attuale capitano della Lazio è sempre primo, perchè sono ben 360 le volte in cui ha dato vita alla possibilità di segnare. Segue Candreva con 248, Luis Alberto sul terzo gradino con 235. Di seguito entrambe le classifiche complete:

ASSIST:

Lulic - 39

Luis Alberto - 32

Felipe Anderson - 28

Candreva - 23

Immobile - 23

Mauri - 21

Ledesma - 20

Klose - 19

Milinkovic - 17

Parolo - 12

OCCASIONI CREATE

Lulic - 360

Candreva - 248

Luis Alberto - 235

Ledesma - 207

Felipe Anderson - 183

Milinkovic - 182

Biglia - 181

Parolo - 163

Hernanes - 162

Immobile - 160

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE