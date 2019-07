Lazio, Radu mette nel mirino Favalli e i record: i numeri

LAZIO - Stefan Radu è pronto per la sua dodicesima stagione alla Lazio. Risolti i problemi, il calciatore si è sottoposto alle visite mediche di rito in Paideia ed è pronto a raggiungere i compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. Il difensore romeno vuole mettersi al servizio di Inzaghi e recuperare i giorni persi. Il giocatore ha ancora fame di vittorie e, dopo 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, spera di allargare il proprio palmares. Non solo, perché il numero 26 potrà anche aggiornare le statistiche e agguantare nuovi record. Attualmente Radu, infatti, è il calciatore straniero con più presenze nella storia della Lazio con 348 gare disputate con l'aquila sul petto. Ma questi numeri non gli bastano.

RECORD E STATISTICHE - Stefan è al quarto posto nella classifica all time delle presenze. Davanti a lui ci sono in ordine crescente Paolo Negro (376), Giuseppe Wilson (394) e Giuseppe Favalli (401). Con la scadenza del contratto nel 2021, il ragazzo di Bucarest spera di riuscire ad agguantare e superare tutti e tre per diventare il primo della speciale graduatoria. Non è l'unico traguardo perché attualmente Radu è decimo per presenze nelle coppe internazionali (43 gettoni come Mihajlovic e Simone Inzaghi, ndr). Per quello che riguarda, invece, le gare disputate nei campionati italiani il difensore è quarto con 278 gare alle spalle di Favalli (298), Wilson (324) e Puccinelli (339). Sarà una stagione lunga e Radu spera possa diventare anche quella dei record individuali e di squadra.

AURONZO GIORNO 3, L'ALLENAMENTO DEL MATTINO

AURONZO GIORNO 3, GRIGIONI E I PORTIERI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE