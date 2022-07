Lazio, Radu out e Immobile è in forse: la situazione in vista dell'amichevole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA – Sta per iniziare il quinto giorno di ritiro per Sarri e i suoi ragazzi, tornati a regime dopo le vacanze. Prosegue la preparazione per i biancocelesti che oggi affronteranno la prima delle quattro amichevoli in programma. Il primo test per fare un parziale del lavoro svolto finora e per valutare le condizioni di ciascun giocatore. Nella giornata di ieri si sono arresi Immobile e Radu, le loro condizioni non sono preoccupanti ma ci vuole precauzione. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, per l’attaccante si tratta solo di affaticamento. È stato fermo per un bel po’ di tempo a causa dell’infortunio alla caviglia subito contro la Sampdoria verso la fine del campionato, i ritmi della preparazione sono alti e ha bisogno di recuperare. La sua presenza in campo nella gara di oggi dipenderà dalla volontà del tecnico, ci sono alte probabilità che venga risparmiato. Discorso diverso per il difensore che per un fastidio agli adduttori è stato costretto ad interrompere l’allenamento, salterà la sfida di oggi e sarà valutato nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE