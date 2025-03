Lazio, Rambaudi: "Bisogna sognare. Baroni ha creato..."

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la serata gloriosa degli uomini di Baroni, usciti vittoriosi da San Siro per 1-2 contro il Milan. Ecco di seguito le sue parole: “Questa gara è la conferma di ciò che stiamo facendo. I ragazzi lavorano in campo, con l’allenatore, facendo il proprio calcio, divertendosi e divertendoci. Impatto a San Siro straordinario, vittoria meritata. A tratti siamo stati ‘polli’ ma ci sta perché giocavi contro calciatori forti. Questa è una squadra che sta facendo cose straordinarie, in continua crescita. Va supportata, bisogna sognare. No al pessimismo, la scorsa settimana ne ho sentito troppo".

TCHAOUNA - "La Lazio ha sopperito anche all’assenza di una punta centrale. Ad inizio gara avevamo un 4-4-2, con Tchaouna e Dia davanti. Tchaouna il tecnico lo avrà visto bene in settimana, ieri ha fatto una partita di corsa, di sacrificio; spalle alla porta però non può giocare. Si è mosso istintivamente, di pancia, ma ha anche partecipato al gol. Baroni ha scelto la fisicità contro la difesa rossonera.

ENTUSIASMO - "A me entusiasma vedere questa squadra. La sua forza è questa: rischia ma può sempre fare gol. La cosa fantastica, che deve essere l’emblema di questa Lazio qui, è il fatto che è una squadra che riparte e ha Gigot che va alla conclusione, un difensore in area di rigore avversaria. Fantastico. Questa è la fotografia della Lazio".

MIGLIORE IN CAMPO - "Isaksen, sono due mesi che sta facendo bene, prende iniziativa e si è anche preso la squadra sulle spalle; ha capito come sfruttare il suo talento. A lui aggiungo Guendouzi che ha letto bene la partita e ha fatto ripartire i suoi. A Baroni va dato il merito di aver creato un giocattolo fantastico.Vietato creare critiche inopportune in una stagione straordinaria".

QUARTO POSTO - "Tutte le squadre che sono lì hanno le stesse possibilità di arrivare all’obiettivo perché questo campionato è bello, equilibrato, va a momenti. Chi avrà continuità avrà la meglio. Toglierei solo la Fiorentina“.