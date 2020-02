Lazio, record Acerbi: con il Genoa presenza 100 in due stagioni e mezzo

LAZIO, ACERBI FA 100 - Acerbi stupisce per continuità, prestazioni e garanzia. Ci ha messo poco a diventare leader della difesa della Lazio, sempre presente, ad eccezione della gara contro la Juventus saltata l'anno scorso per squalifica. Sia in campionato che nelle coppe il Leone è punto fisso di Inzaghi e anche con il Genoa sarà in campo per centrare un nuovo primato: sarà la sua partita numero 100 in appena due anni e mezzo. Dalla stagione 2017-18 ad oggi, Acerbi è il giocatore che ha collezionato più presenze (99) in assoluto in Serie A: 61 con la Lazio e 38 con il Sassuolo, Genova gli farà fare 100. Highlander.

