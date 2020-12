Lazio, Reina assicura: "Continuerò a giocare finché mi diverto". E su Buffon...

Pepe Reina alla Lazio sta vivendo una nuova giovinezza. Chiamato a sostituire Strakosha, out a causa del Covid, lo spagnolo a 38 anni gli ha momentaneamente soffiato il posto a suon di prestazioni. L'ex Liverpool, ai microfoni di El Transistor, ha rivelato i segreti della sua longevità sportiva: “Quando non senti più la tensione prima di ogni partita, sarà finita. A 38 anni, ogni singolo giorno di allenamento, ha molto più valore. La chiave è lavorare in modo personalizzato con un fisioterapista che si concentra su alcune parti del corpo. E l’importante è non dimagrire, soprattutto durante i periodi di vacanza. Buffon? È una speranza: vuol dire che anche a 42 anni i portieri più anziani possono continuare a giocare tante partite. Io continuerò finché sto bene e c’è il divertimento. Altrimenti sarà finita. Sono innamorato dell’Italia, ma i miei migliori anni da calciatore sono stati in Inghilterra. Lì mi sono divertito di più e raggiunto obiettivi personali e sportivi. I miei portieri preferiti? Tanti ed è difficile tirarne fuori uno. Di sicuro posso dire Schmeichel, Buffon e Casillas”.

Napoli, Hysaj e Rrahmani tornano in gruppo: negativizzati al Covid dopo un giorno

Ranking Uefa per club, ecco la posizione della Lazio

TORNA ALLA HOME PAGE