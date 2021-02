Lazio, Reina: “Dispiace, ma bisogna essere squadra. Ora rialziamoci!” - FOTO

La Lazio non riesce a dare filo da torcere al Bayern Monaco, una vera e propria corazzata che sul prato verde dell'Olimpico ha mostrato tutto il suo valore. C'è delusione per il risultato, ma anche la consapevolezza di aver meritato la possibilità di giocare questi ottavi di finale di Champions League. Su Instagram Reina, dall'alto della sua esperienza, ha lanciato un messaggio chiaro: "Nel bene, ma soprattutto nel male, bisogna essere squadra. Siamo dispiaciuti per questa sera perché avevamo voglia di regalare ancora una bella partita, purtroppo contro queste squadre e in questa competizione paghi gli errori. Rialziamo subito la testa con la consapevolezza di essere una squadra forte! Si può perdere ma è obbligatorio rialzarsi. Testa al campionato".