Lazio, Reja: "Il derby vinto con Klose la soddisfazione più grande della mia carriera"

Sarà un pomeriggio speciale quello di oggi per la Lazio impegnata a Formello dove si svolgerà una gara di beneficenza che vedrà contrapposte la rappresentativa del Papa e la World Rom Organization. Tra i presenti, e che siederanno sulla panchina biancoceleste, anche l'ex allenatore della Lazio Edy Reja che è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Oggi vestirò gli speciali panni di tecnico della squadra del Vaticano, Lotito mi ha chiamato e ho raccolto l’invito cogliendo anche l’opportunità per salutare vecchi amici perché da quando sono andato via non avevo più rivisto nessuno. Rispetto a quando sono andato via il Centro Sportivo è migliorato esponenzialmente, complimenti al Presidente".

LAZIO - JUVENTUS – "Ieri la Lazio mi è piaciuta soprattutto nel primo tempo, il primo ‘rigorino’ ha complicato la partita. La Juventus ha fatto una partita fortemente difensiva, la Lazio ha dominato sul possesso palla ma non è riuscita a essere incisiva sotto porta, complice anche l’assenza di Ciro Immobile".

PROSSIME GARE - "Dopo la Juventus ci sarà la gara di Mosca e poi il Napoli: giocare il giovedì è sempre logisticamente complicato, consiglio a Sarri di lasciar perdere l’Europa League (ride, ndr). Per essere competitivo su entrambi i fronti occorrono rose profonde, si gioca sempre ogni tre giorni, anche considerando gli impegni delle Nazionali".

DERBY – "Vincere il derby al 93” con il gol di Klose è stata la più grande soddisfazione della mia carriera da tecnico, insieme alla promozione dalla cadetteria alla Serie A alla guida del Napoli: una stracittadina vinta così è stata un’esplosione di gioia incontenibile".

