Lazio - Rennes, Niang: "Partita interessante, vogliamo dimostrare che valiamo"

L'ex attaccante del Milan M'baye Niang, prossimo avversario della Lazio in Europa League con la maglia del Rennes, ha rilasciato una lunga intervista a ouest-france.fr: "Mi fa piacere ritrovare l'Italia. Di tanto in tanto torno quando ho giorni di riposo. Giocheremo una partita interessante, affrontando una buona squadra, dipenderà da noi per mostrare i nostri valori e la nostra qualità. Sarà davvero un test per noi. Un test che rivelerà davvero se possiamo sognare in grande in questa stagione oppure no". Poi sulla questione razzismo in Italia, Niang afferma: "Non è vero che in Italia sono tutti razzisti. Ci sono alcune persone che, sfortunatamente, continuano ad avere gesti o osservazioni razzisti sulle persone di colore. In campo devi cercare di ignorare, concentrarti sulla tua partita".

