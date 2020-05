Lazio, ricordi Pione Sisto? Ha passato la quarantena meditando!

LAZIO, PIONE SISTO MEDITA - C'erano i Mondiali in Russia nel 2018 e la Lazio studiava da lontano Pione Sisto, attaccante della Danimarca. Era stato identificato come una delle alternative possibili a Felipe Anderson. Il Pipe poi partì e lasciò Roma veramente, direzione West Ham, ma Pione Sisto non arrivò. Quella storia si è conclusa così, ma a distanza di anni il nome del danese torna di moda. Come ha spiegato in una diretta su Instagram, ha passato la quarantena meditando: "Non mi sono allenato quotidianamente durante l’isolamento causato dal Covid-19 perché ho pensato che fosse giusto utilizzare il mio tempo anche per riflettere. Ho trascorso molto tempo ponendomi domande. Ho lavorato sulla mia salute mentale, in quella che chiamerei meditazione. Ho pensato alle cose che ho passato e a tutto ciò che dovrò attraversare" ha spiegato. Un metodo alternativo per tenersi in forma.

