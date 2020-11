Lazio, ripulita la targa del Centenario. Cochi: “Brave ragazze del Sodalizio e Rione Prati”

Questa mattina, grazie alle ragazze del Sodalizio e al Rione Prati è stata ripulita la targa e gli spazi intorno alla Fondazione Gabriele Sandri a pochi giorni dal tredicesimo anniversario, togliendo sporcizia, e restituendo dignità al luogo. La targa era stata affissa nel 2000, in occasione del Centenario ripulita con materiale speciale per non rovinarla. l’ex delegato allo Sport di Roma Capitale e ora responsabile di Fratelli d’Italia per le politiche dello Sport, Alessandro Cochi ha espresso la sua soddisfazione per il bel gesto sul suo profilo Twitter: "Bravi ragazze e rione Prati del Sodalizio che si sono organizzati stamani per ripulire targa in piazza della Libertà liberando spazi intorno da giacigli abbandonati".

