Lazio, rivali Champions League: Borussia Dortmund ko nel Klassiker, il Bayern vince 3-2

Dopo il convincente successo per 3-0 in Champions contro il Bruges, il Borussia Dortmund cade in casa contro i rivali del Bayern Monaco. Il Klassiker va ai ragazzi di Flick che si impongono 3-2 al Signal Iduna Park. Sbloccano il match i gialloneri con Reus che corregge in porta il traversone di Guerreiro. Allo scadere della prima frazione, pareggia Alaba su punizione. Nella ripresa, prima Lewandowski e poi Sane mettono al sicuro il risultato. A nulla serve la rete di Haaland che accorcia le distanze al minuto 83. Il Bayern vola in testa alla classifica. Borussia che invece rimane al terzo posto a quota 15 punti.

