Lazio, Roberto Mancini spegne 56 candeline: gli auguri della società

Giocatore, allenatore, ct della Nazionale. Roberto Mancini è stato tutto questo nella storia del calcio e ancora potrà scriverne pagine importanti. Gli anni in biancoceleste saranno poi caratterizzati da un numero importante di successi: uno scudetto, una Supercoppa Europea, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Italiana, 3 Coppe Italia (di cui una da allenatore). In mezzo moltissime esperienze da tecnico in Italia e all'estero. Tanti auguri all'allenatore azzurro che oggi spegne 56 candeline.

