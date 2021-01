Lazio, Rodia: "Nessun allarmismo per Immobile, contusione per Lazzari"

Al termine di Lazio-Fiorentina il dottor Rodia ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati a Lazio Style Channel: "Per Immobile non ci sono allarmismi, ieri è stato tenuto a riposo per una gestione, non siamo preoccupati. Risponde sempre nel migliore dei modi ed è il campo a dire che non ci sono preoccupazioni di sorta. Fares e Correa stanno andando bene, stanno seguendo la tabella di recupero. Siamo ottimisti, non diciamo quando torneranno per scaramanzia, ma tutto procede bene. Lazzari ha ricevuto una contusione molto dolorosa, ma siamo fiduciosi per un pronto recupero conoscendo la tempra del giocatore".

