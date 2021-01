Lazio - Roma, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di derby, è arrivata la penultima giornata del girone d'andata di Serie A e con essa la stracittadina della Capitale. Quello tra Lazio e Roma sarà un match purtroppo ancora una volta senza tifosi, un paradosso in un appuntamento così sentito e importante. Per seguire la partita in televisione, programmata per le 20:45 di venerdì 15 gennaio, bisognerà sintonizzarsi su Sky al canale Sky Sport Serie A o Sky Calcio 1, a seconda dell'abbonamento di cui si dispone. Le alternative per la visione in streaming, come sempre quando si tratta di Sky, sono l'app SkyGo o NowTv, entrambe fruibili da smart tv, tablet, smartphone o altri dispositivi compatibili.

