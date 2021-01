Calciomercato Lazio, Kamenovic e un centrale: tutti i dettagli

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo anche per la Lazio. La dirigenza biancoceleste ha messo gli occhi su Dimitrije Kamenovic, esterno sinistro in forze al Cukaricki (4° nel campionato serbo). Il giovane classe 2000 può fare sia l'esterno a tuta fascia che il terzino e chi lo conosce dice che si adatta anche centrale di difesa. Tare lo avrebbe scelto anche per la sua duttilità e proverà a mettere a segno il colpo per l'estate, salvo colpi di scena immediati. Come riporta la rassegna a cura di Radiosei, il laterale serbo, che ha lo stesso agente di Marusic e Milinkovic, viene valutato circa 3 milioni dal suo club e la Lazio ne avrebbe offerti, per il momento, poco più di 2. Il calciatore resta un obiettivo concreto e in settimana sono previsti nuovi contatti con il Cukaricki e con l'agente.

DIFENSORE CENTRALE - Lotito proverà a regalare un centrale di difesa under 22 a Inzaghi entro la fine della sessione invernale di calciomercato. Per una mossa in entrata ne serve prima una in uscita. L'indiziato numero uno a lasciare la capitale è Vavro che, dopo essere stato a un passo dal Genoa, non ha ancora offerte. Lo slovacco andrà via in prestito con diritto di riscatto e, con la stessa formula, dovrà arrivare il nuovo centrale per Inzaghi.