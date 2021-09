Lazio - Roma, la Serie A suona la carica: "Per la gloria, per la città, per il popolo"

Questione di poche ore e andrà in scena il match più atteso della Capitale. Oggi alle 18:00 la Lazio ospiterà la Roma di Mourinho, sarà un derby pieno di emozioni e a renderlo ancora più sensazionale, sarà la presenza di circa 30.000 sostenitori. In città si respira un clima infuocato e a suonare la carica per la stracittadina è la Serie A. Infatti tramite il proprio account Instagram ha pubblicato una foto che ritrae i due tecnici pronti a darsi battaglia. "Per la gloria, per la città, per il proprio popolo", recita il post. E' Lazio contro Roma, è Sarri contro Mourinho e i biancocelesti sono pronti a combattere come se fosse una vera battaglia di trincea.

