Lazio - Roma, le raccomandazioni per i tifosi che saranno all'Olimpico: i dettagli

Pubblicato sul sito ufficiale della Lazio il comunicato con tutte le raccomandazioni per coloro che seguiranno il derby della Capitale all'Olimpico: "Si consiglia vivamente tutti i tifosi, viste la nuove procedure di accesso, di presentarsi all’ingresso dello Stadio Olimpico tramite i punti di accesso indicati e rispettando l'orario stampato sul biglietto.

L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 15:30. Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi:

- Via dei Gladiatori per i tagliandi Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D'Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario

- Piazza Lauro De Bosis per i tagliandi di Tribuna Tevere

- Via Nigra-Stadio dei Marmi per i tagliandi di Tribuna Disabili in Carrozzella

- Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere

I possessori dei tagliandi di Tribuna Tevere, possono scegliere di utilizzare anche l'ingresso da Piazzale Piero Dodi. Per evitare ulteriori contatti tra personale di servizio e tifosi, si raccomanda altresì di presentare il proprio biglietto d'ingresso in formato elettronico tramite telefono cellulare.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni governative, a partire dal 6 agosto 2021 l'ingresso allo Stadio Olimpico di Roma sarà consentito solo dietro obbligatoria presentazione del proprio Green Pass (meglio se digitale su telefono cellulare). Tale disposizione non si applica ai minori di 12 anni e ai soggetti muniti di certificazione equivalente riconosciuta dallo Stato Italiano.

Chi può ottenere la Certificazione?

1) chi ha effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

2) chi ha completato il ciclo vaccinale;

3) chi è risultato negativo ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

4) chi è guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS):

a) puoi scaricarlo dal sito: https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE);

b) puoi scaricarlo dall’app IO o dall’app IMMUNI;

c) puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederà a stamparlo per tuo conto.

In caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra, non sarà consentito l'accesso nè sarà rimborsato il biglietto acquistato".

