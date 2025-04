Lazio - Roma, sarà derby anche a padel: ecco le ex stelle che si sfideranno

Non solo il derby della Capitale tra Lazio e Roma. In programma, domenica 13 aprile intorno alle 13.30, ci sarà anche un altro derby tra biancocelesti e giallorossi. Parliamo della sfida tra grandi stelle a padel con la prima edizione andata in scena proprio in occasione del derby d'andata. In quell'occasione a vincere fu la coppia formata da Paolo Di Canio e Stefano Fiore che hanno avuto la meglio su Candela-Perrotta.

Domenica le coppie sono pronte a scendere in campo con qualche novità: poco prima dell'inizio del derby della capitale al Villa Pamphili Padel Club andrà in scena la sfida tra le coppie formate da Di Canio-Marcolin e Candela-Perrotta.

"Sono in gran forma in questo periodo e la partita dell'anno scorso mica me la ricordo ma ho bene in mente quella di domenica prossima e stavolta vinco io. Mi dispiace tanto per Paolo e Dario, sono due grandi amici ma, ripeto, stavolta vinciamo io e Simone", queste le parole di Candela a cui è seguita l'immediata risposta di Marcolin: "Cari Vincent e Simone, sapete bene che io e Paolo siamo una grande coppia, assortita bene. Siamo concentrati, sempre a rete, fisicamente sempre integri, soprattutto Paolo. Preparatevi perché domenica ci sarà una grandissima partita".

La sfida andrà in scena prima delle finali del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, il torneo della Federazione Internazionale Padel dove sono in gioco anche i campioni romani, l'azzurra vicecampionessa d'Europa Chiara Pappacena (romanista) e Simone Iacovino (laziale) e già spettatori dichiarati della sfida tra stelle giallorosse e biancocelesti: "Non ce lo perdiamo di sicuro e saremo in prima fila a goderci questo derby prima del derby".