Lazio-Roma tra i derby più sentiti al mondo: ecco la classifica

Un derby non è e non sarà mai una partita come tutte le altre. Nella Capitale si ferma tutto quando si gioca Lazio contro Roma. La stracittadina romana però, non è la sola a rappresentare una importante rivalità calcistica. Il Sun, giornale inglese, ha stilato la classifica delle partite più sentite nel mondo del calcio. Il derby capitolino è solo al quinto posto. Al primo c’è Boca Juniors contro River Plate in Argentina. Poi il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Chiude il podio Celtic-Rangers. Di seguito la classifica dei derby più sentiti:

1) Boca-River

2) Real Madrid-Barcellona

3) Celtic-Rangers

4) Nacional-Penarol

5) Lazio-Roma

6) Fenerbahce-Galatasaray

7)Liverpool-Manchester United

8) Gremio-Internacional

9 )Borussia Dortmund-Schalke 04

10) Al Ahly-Zamalek Egypt

