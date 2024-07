Lazio, Romagnoli a LSC: "Ecco come sto. Baroni? Non vediamo l'ora di..."

Al termine dell'amichevole contro la Triestina, ai microfoni ufficiali del club è intervenuto Alessio Romagnoli. Le sue parole: "Sento l’adduttore molto duro, penso sia solo indurimento. È normale dopo questi carichi, era importante fare un buon pre campionato e tre buone partite. Ora lavoriamo e continuiamo. Abbastanza buono, buoni test per allenarci. Abbiamo spinto tanto, loro sono molto preparati. Siamo contenti, ma dobbiamo lavorare per essere pronti alla prima di campionato. Baroni? È molto preparato, non servo io per dirlo. Ha fatto buoni risultati in carriera, è una brava persona e non vediamo l’ora di scoprirlo ancora. Tifosi? Li ringraziamo per essere venuti fino qui, siamo contenti di averli vicino a noi”.

"Fondamentale avere un centrocampo così, l’importante è difendere bene di squadra. L’anno scorso non abbiamo fatto così male come la gente pensa, ma dobbiamo continuare a lavorare e allenarci per essere preparati. Noi dobbiamo essere ambiziosi, sempre, ma anche umili e lavorare in silenzio per poi sfruttare il nostro momento. Provedel? Lo conosco da tantissimo, è fortissimo e un ragazzo fantastico. Anche con Mandas siamo molto sicuri".

Pubblicato il 21-7 alle 19:56